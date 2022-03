Génération K Tome 3

Après la mort de Mina, l'étau se resserre autour des génophores qui n'ont jamais été autant en danger. Toujours traqués par Biomedicare, la fuite n'est plus une solution. S'ils veulent mettre un terme à la propagation du virus et s'affranchir du Maître, ils vont devoir faire face et livrer leur ultime bataille. Après le succès des "Autodafeurs " et avant celui de " Dix", Marine Carteron nous livrait une série empreinte de fantastique et d'action. Vendue à plus de 50 000 exemplaires, acclamée par la presse et les libraires, elle fut élue "meilleur roman jeunesse 2016" par la rédaction du magazine Lire. Découvrez ou redécouvrez ce classique du Rouergue jeunesse dans son édition poche "collector".