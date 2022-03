Les loups s'en viennent la nuit tombée

Dans la vallée de la Roya, en plein coeur de l'été, des loups rôdent. Tout le monde en parle, l'armée intervient, un couvre-feu est instauré mais, les loups, personne ne les a vus. Que se passe-t-il quand les libertés disparaissent sans qu'on s'y oppose ? Quand, au nom de la sécurité, on accepte un basculement dans une dictature qui ne dit pas son nom ? Après tout, lorsqu'on n'a rien à se reprocher, comme Aimé, jeune conseiller culture du gouvernement, en villégiature dans le coin, il est tentant de continuer de vaquer à ses occupations, de ne rien dire et de ne rien faire. Dans une société où l'état d'urgence devient permanent, les loups sont, comme de tout temps, le symbole absolu du danger. Mais s'il est plus facile de rester passif que de résister, est-ce que, pour autant, cela fait de nous des salauds ?