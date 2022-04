Nos coeurs aidants

Laurie vit avec son frère, Eliott, et leur mère, gravement malade, qui requiert une attention de tous les instants. Refusant de l'abandonner, Laurie décide de s'occuper entièrement d'elle, quitte à mettre sa propre vie entre parenthèses. A dix-neuf ans, Laurie devient aidante, tout comme son frère. Mais pour Eliott, qui vient d'entrer au lycée, le quotidien est de plus en plus difficile à la maison. Quant à Laurie, sans se l'admettre, elle s'épuise. Tout bascule avec l'arrivée du nouvel auxiliaire de vie : Xander, vingt-trois ans, aussi beau que compétent. Ce dernier perçoit immédiatement les souffrances de cette famille, et décide de tout faire pour les en délivrer. En commençant par rappeler à Laurie qu'elle doit vivre, elle aussi.