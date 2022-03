"Un premier polar envoûtant" The Guardian Dans la campagne marécageuse et pittoresque d'Ilmarsh, les apparences sont malheureusement trompeuses... L'inspecteur Alec Nichols et la vétérinaire Cooper Allen vont le découvrir à leurs dépens. Leur quotidien paisible vole en éclats le jour où ils se rendent sur la scène d'un crime atroce et unique : face à eux, seize cadavres de chevaux. Impossible de cerner le profil de ce tueur si spécial, ses intentions, ou de déterminer qui sera sa prochaine cible. Les deux enquêteurs vont vite comprendre que le mal sommeille à Ilmarsh : mensonges, incendies, meurtres en série... personne ne sera épargné. Cette petite ville tranquille survivra-t-elle à la vérité ?