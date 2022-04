She-Hulk par John Byrne

Jennifer Walters vit ses aventures les plus dingues ! Elle affronte des ennemis aussi improbables que le Docteur Bong et Spragg la Colline Vivante ! Elle fait équipe avec Spider-Man et le Père Noël ! Elle est poursuivie par le S. H. I. E. L. D. , mais aussi par l'Homme-Taupe, qui veut l'épouser ! Qui est réellement son pire adversaire ? Xemnu le Titan ou le scénariste de la série, John Byrne ? Les fans qui attendent avec impatience la série Disney+ consacrée à Miss Hulk, vont sauter de joie à l'annonce de la sortie de cet OMNIBUS ! A la fin des années 80 et bien avant l'avènement de Deadpool, Miss Hulk, sous la houlette de John Byrne, brise régulièrement le quatrième mur dans des aventures résolument loufoques.