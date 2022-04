Le dessin magique

Barnabé adore dessiner des châteaux, des princesses, des dragons et des lutins. Une nuit, un lutin échappé de son dessin vient lui demander de venir en aide aux villageois qu'il a dessiné et qui sont menacés par un dragon. Barnabé saura-t-il les sauver, avec pour seule arme, ses crayons de couleurs et son imagination ?