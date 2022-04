Le machin trop bien

Cette nuit dans la forêt, Ourson n'a pas sommeil. Alors que tous ses amis dorment, il part faire un tour en ville à la recherche d'une distraction. Coup de chance, il y découvre un machin trop bien qu'il n'aura de cesse de rapporter dans la forêt. Mais comment faire quand le machin est énorme et lourd ? C'est mal connaître ce petit ours malin et bricoleur. Une ode à la vitalité et à la créativité des petits.