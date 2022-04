Kushiel, T2 : L'Élue

Vendue alors qu'elle n'était qu'une enfant, Phèdre nó Delaunay est devenue la propriété d'un noble qui a su reconnaître la marque rouge ornant son oeil - le signe de Kushiel qui lui vaut d'éprouver à jamais le plaisir dans la souffrance. Un don unique et cruel faisant d'elle la plus convoitée des courtisanes et une espionne exceptionnelle. Puis, pour sauver sa patrie d'une sombre conspiration, Phèdre dut tout sacrifier, et les poètes chantent aujourd'hui ses exploits. Mais les dieux n'en ont pas fini avec elle. Si le peuple d'Angelin aime sa jeune reine, d'autres ne pensent qu'à lui ravir la couronne. Et les comploteurs qui sont parvenus à échapper à la colère des puissants ont plus que jamais soif de pouvoir et de vengeance... Saga pleine de grandeur, de sacrifice, de trahisons et de conspirations machiavéliques, Kushiel dévoile un monde de poètes vénéneux, de courtisans assassins, de monarques assiégés, de seigneurs de guerre barbares... vu par les yeux d'une héroïne comme vous n'en avez jamais rencontré et que vous n'oublierez jamais.