All-American ads, 70s. 2nd edition. Edition français-anglais-allemand

Alors que la télévision et les autres médias jouent des coudes pour palper la manne publicitaire, de nouvelles idées émergent du choc frontal entre une société post-hippie engagée politiquement, consciente des enjeux environnementaux et sanitaires, et la génération Moi des boomers. De la disco au punk en passant par la funk, ce volume de poids fournit un tour d'horizon exhaustif et nostalgique de cette période de transition pour la publicité.