Cahier Magellan CE2. Questionner le temps et l'espace , Edition 2022

Un cahier Magellan clé en main pour les élèves de CE2 en histoire-géographie. Une démarche active et progressive pour enseigner les compétences et le vocabulaire associés au temps et à l'espace en CE2. -Des activités pour apprendre à se repérer, situer, comparer et progressivement lire des documents de toutes natures -Une maquette revisitée pour faciliter la lecture des jeunes élèves -Une aide à la mémorisation grâce à des audios ou des animations accessibles par flashcodes et/ou liens courts courts - L'accent mis sur l'initiation à l'histoire et la géographie Le + pratique : des corrigés gratuits et vidéoprojetables sur le site hatier avec quelques animations explicites sur des notions clé