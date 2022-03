Mon potager bio surélevé. Récoltez ce que vous avez semé

Cet ouvrage, richement illustré, propose la solution idéale pour cultiver un potager bio dans un espace réduit et sans avoir à se baisser. Ce guide accompagne le lecteur depuis la construction et l'installation d'un potager surélevé en permaculture jusqu'à l'après-récolte et fournit 5 exemples de jardins surélevés clé en main. Les bonus : des plans de plantations pour toute l'année, des astuces et des conseils pour éviter les nuisibles et accroître le rendement de votre production et récolter toute l'année.