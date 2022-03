Le charbon végétal est un actif naturel ayant un fort pouvoir absorbant. Bénéficiant de propriétés purifiantes, il permet de réguler, désintoxiquer et soulager de manière naturelle bon nombre de petits problèmes liés au système digestif. Intégrer le charbon actif dans son alimentation permet de bénéficier de ses bienfaits tout au long de la journée, en fonction de ses besoins. 30 recettes de cuisine et 5 recettes cosméto bonus vous attendent dans cet ouvrage inédit pour sublimer cette poudre noire, qui en plus d'être bénéfique pour la santé vous permettra de réaliser des recettes esthétiquement très originales. Le livre se compose de 3 catégories principales de recettes : recettes de boisson, recettes sucrées, recettes salées, auxquelles s'ajoutent des tips beauté. Boisson : smoothie patate douce (au charbon actif) Sucré : Banana cake (au charbon actif) Salé : Crackers cacao (et charbon actif) Tip beauté : masque à l'argile (et charbon actif)