Farines alternatives. 30 farines pour changer de la farine de blé

Traditionnellement, nous utilisons la farine de blé en cuisine, que ce soit pour des préparations salées ou sucrées. Pourquoi se limiter à une seule sorte de farine alors qu'il en existe une multitude ? Souvent plus intéressantes sur le plan nutritionnel, les farines alternatives ont chacune leurs particularités. Que vous soyez intolérant au gluten ou que vous souhaitiez varier les plaisirs, découvrez dans cet ouvrage 30 farines alternatives décryptées et 30 recettes associées. En première partie, des fiches "techniques" pour chacune des farines avec les bienfaits, les qualités nutritionnelles, les utilisations optimales, le goût... et dans la seconde partie, des recettes mettant en avant chacune des farines. Exemples de recettes : Crumble cacao framboises avec la farine de riz, Porridge de maïs violet à la vanille ou Crème dessert au chocolat avec la farine de maïs violet, Cake salé olives et basilic ou Paillassons de courgettes avec la farine de pois chiches, Terrine de courgette, chanvre et menthe avec la farine de chanvre, Crème pâtissière au rhum avec la farine de patate douce, Tarte aux abricots ou Billes au miel en coque de chocolat avec la farine de châtaigne et Tarte rustique marbrée aux figues avec la farine d'épeautre.