Butterfly Beast II T02

Continuant sa traque des shinobis dévoyés, Ochô doit faire face à une toute nouvelle menace. Dans un Japon où la doctrine de Dieu, alors interdite, se répand inévitablement, la chasseresse devra affronter le père Jihyoe, appelé le " tsuba d'or ". Commence alors un combat contre un mouvement religieux et souhaitant la destruction du système ! Suivez la passionnante Kochô dans cette double vie sulfureuse, au fil des planches et du scénario magnifiques de Yuka Nagate. Découvrez la suite tant attendue de l'une des premières oeuvres de Yuka Nagate, mangaka de GIFT ± et de La légende de Toki, spin-off de la célèbre série Hokuto No Ken.