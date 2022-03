Ping Kong Tome 1

Véritable ovni, Ping Kong de Comic Jackson est une série en deux volumes publiée dans le prestigieux magazine Weekly Shônen Sunday. Kotomi et Takumi sont deux soeurs jumelles passionnées de tennis de table. La première se révèle être douée dans ce sport, a contrario de son aînée qui n'a aucun talent particulier et ce, malgré une pratique plus ancienne. Cette différence de niveau les éloigne petit à petit et mène Takumi à prendre une décision irréversible : c'est désormais sous la forme d'un gorille qu'elle montrera l'étendue de ses capacités aux côtés de sa soeur ! Mélange savoureux d'humour, de tranche de vie et de drame, suivez cette comédie sportive aux matchs endiablés et servie par des héroïnes aux caractères bien trempés !