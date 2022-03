Un village enchâssé dans les brumes des montagnes basques, non loin de la frontière française. Un village qui se maintient à l'écart d'un monde qu'il méprise et qui l'agresse. Un village dont plusieurs habitants sont décrits comme correspondants à un félin particulier. D'où leurs surnoms d'hommes-chats. Un village dont une bonne partie de la population, traditionnellement catholique, a choisi le camp des vainqueurs durant la guerre civile mais autour duquel des guérilleros anti-franquistes ont longtemps rodé. Un village qui cache de terribles secrets. Outre les jalousies, rivalités ou haines qui se résolvent de façon tragique ou cocasse, une rumeur persistante fait état de cadavres aux mains coupées, on ne sait par qui ni pourquoi. Jusqu'à ce que le brouillard se lève sur la scène des crimes. Le narrateur est lui-même un villageois qui raconte, à chaque chapitre et à différents âges de sa propre vie, un personnage remarquable. Tour à tour spectateur naïf, fin observateur, victime ou complice, il utilise le ton redondant des paysans des montagnes sans rechigner à la métaphore poétique. Son récit constitue la chronique d'un bourg terriblement localisé mais qui pourrait se trouver dans n'importe quelle région du monde. Josu Arteaga vit sur un plateau du Pays basque espagnol dont les habitants sont traités de "néandertaliens" par les autres Basques. Ouvrier, bassiste du groupe de rock La banda del abuelo, il est l'auteur de nouvelles et de poésie. Histoire universelle des hommes-chats, déjà paru en Espagne et au Mexique, est son premier roman.