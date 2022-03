Bronto Mytho Papi

Axel, le petit garçon de Bronto mégalo saure, doit passer une semaine de vacances chez son papi Bertrand. L'horreur : alors que le garçon est passionné de dinosaures, le vieux ne connaît même pas la différence entre un ptéranodon et un tricératops ! (Même si, quand il grimper l'escalier, il souffle comme un ankylosaure.) Avec ça, voilà que le papi fait travailler Axel toute la journée : repeindre la grille, tailler le romarin, cueillir les abricots - et creuser pour déterrer les patates. Ce faisant, Axel va faire une sacrée découverte... et le lecteur aussi, à la dernière page !