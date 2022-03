QUI VEUT DU GÂTEAU?

Un album à croquer pour tous ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre ! Lorsqu'un paresseux et un lémurien tombent par hasard sur un gâteau plus grand qu'eux, ils n'en croient pas leurs yeux. Le paresseux pense qu'ils devraient le partager et commence à énumérer les convives. Mais le lémurien est presque sûr qu'ils devraient le garder pour eux. Avec un tempo impeccable, un humour tout en ellipse et une fin renversante, cette histoire de gâteau nous rappelle de manière détournée qu'il est important de partager et de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre !