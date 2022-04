Shigahime T02

Devenu le familier de la belle et énigmatique Miwako, Osamu se retrouve aux portes de la mort après avoir été attaqué par un autre serviteur. Sauvé de justesse par sa maîtresse, l'adolescent découvre à son réveil les nouveaux pouvoirs dont il est pourvu. Néanmoins, ce dernier n'aura aucun répit pour s'accommoder à sa toute nouvelle condition et devra suivre impérativement les ordres de la vampire immortelle... Aucun retour en arrière n'est possible et Osamu peut dire définitivement adieu à son ancienne vie en tant qu'humain ! Vampire, horreur et érotisme sont au programme de cette série résolument sanglante en cinq volumes signée Sato Hirohisa.