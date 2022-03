Les présidents de la République

L'histoire de tous les présidents français, des plus obscurs aux plus célèbres, des plus austères aux plus rigolos, de la Seconde République à nos jours ! De Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron, ce livre dresse avec humour – mais une grande rigueur historique – le portrait de tous les présidents qui ont gouverné la France. Un livre pour comprendre l'histoire et ce qui se joue lors d'une élection présidentielle.