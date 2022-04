Belle et rebelle - Offre découverte

Béatrice Robichaud en assez d'être parfaite ! Elle soupçonne même ses parents d'avoir modifié son ADN afin qu'elle soit toujours sage et obéissante. Il faut dire que c'est leur métier... Ces savants fous métamorphosent des grenouilles à longueur d'année pour les rendre plus belles, plus drôles et totalement exubérantes ! Un jour, Béatrice décide de rendre sa vie plus palpitante. Et si elle avalait la potion qu'utilisent ses parents pour transformer les grenouilles ?