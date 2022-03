Le Vertige identitaire. Leçons de l'expérience

Nous savons aujourd'hui que l'impensable est possible. Mais aussi que les engrenages qui peuvent y conduire sont résistibles. La démocratie est sur une ligne de crête. Sachons donc nous saisir de cette connaissance si durement acquise. Avec la fermeté qu'exigent la mémoire des horreurs passées et le refus des souffrances possibles. Ce livre est un acte de confiance. De confiance en l'homme qui comprend, qui apprend, qui agit. De confiance en la jeunesse tournée vers la vie. De confiance en notre capacité individuelle et collective à construire un trait d'union pertinent entre le passé qui nous nourrit, le présent qui nous interpelle durement et l'avenir que nous devons tous construire face à des enjeux humanistes et environnementaux bien plus réels que les fantasmes identitaires.