L'héritage du duc Tome 2 : La petite modiste de Londres

Kevin Radnor est l'inventeur d'un procédé industriel qui pourrait faire sa fortune. Encore faut-il qu'il puisse diriger sa société comme il l'entend. Or, une certaine Rosamund Jameson vient d'hériter de la moitié des parts. Mais les femmes n'entendent rien à la mécanique, et celle-ci, modiste de profession, n'a sans doute que des frivolités en tête. Aussi Kevin se fait-il fort d'obtenir sa signature, qui lui garantira les pleins pouvoirs. Mlle Jameson refuse catégoriquement et, contre toute raison, estime être en mesure de gérer une entreprise. Kevin n'a plus le choix : il va devoir se débrouiller pour épouser cette horripilante créature...