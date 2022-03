La good mood class. Les 5 clés pour réactiver votre bonne humeur et changer d'état d'esprit

Un livre facile et qui change tout ! Si votre moral n'est pas au beau fixe et que vous avez envie d'évoluer, lisez cet ouvrage et laissez-vous emporter par l'énergie de la Good Mood Class ! Quand Sophie Trem décide d'en finir avec le stress et l'hypocondrie qui empoisonnent sa vie, elle découvre le pouvoir de la pensée créatrice et imagine une méthode simple et accessible pour réactiver la bonne humeur par le biais du corps et de l'esprit. Elle vous révèle ici les 5 clés pour favoriser la pensée positive de façon simple et efficace. Illustré de nombreux témoignages, ce livre vous propose des exercices et des mantras à utiliser au quotidien !