La légende raconte qu'il y a des centaines d'années, deux esprit-serpents sont arrivés sur Terre pour vivre parmi les humains. Près du lac de l'Ouest, le serpent blanc et son serviteur le serpent vert ont pris la forme d'une femme noble et de sa suivante. Un jeune homme passé par là est tombé fou amoureux de la femme noble et l'a épousée sur-le-champ. Mais le moine du village voisin a découvert le secret des deux femmes et l'a dévoilé au jeune mari. Trahi, ce dernier a voulu tuer sa femme qui a aussitôt repris sa forme de serpent pour s'enfuir. La danseuse Sun Likun a remporté très jeune un succès foudroyant avec son interprétation de l'héroïne du ballet " Légende du serpent blanc ". A la fin des années 1960, arrêtée et séquestrée par le gouvernement pendant la révolution culturelle, elle se remémore ses belles années, durant lesquelles elle a séduit la Chine entière. Un jour, un mystérieux jeune homme lui rend visite, il se présente comme inspecteur venu pour l'interroger. Ses manières la troublent et tout le monde se demande si cet homme est réellement celui qu'il prétend être. La collection : " Novella de Chine " Le Serpent blanc, appartient à la catégorie novella. Ce genre intermédiaire, ni roman traditionnel ni nouvelle, a pris une telle importance en Chine que l'Asiathèque a décidé de lui consacrer la collection Novella de Chine, dirigée par Brigitte Duzan, initié en 2021 avec l'ouvrage Sur le Balcon. Chaque oeuvre se caractérise par un développement narratif attrayant pour le lecteur et un style singulier.