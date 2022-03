Celle qui est revenue

A treize ans, la narratrice apprend brutalement qu'elle n'est pas la fille de ceux qui l'ont élevée. Enfant unique, choyée, elle doit quitter la ville où elle a grandi pour être rendue à sa famille biologique. Dans son nouveau foyer, au village, il lui faut désormais partager une chambre et de maigres repas avec une soeur et quatre frères. Pauvreté, violence, usages, dialecte : tout, ici, lui est incompréhensible. "Orpheline de deux mères vivantes" , elle ne sait plus qui elle est. Car, finalement, de qui est-on l'enfant ? Pourquoi ses parents adoptifs l'ont-ils abandonnée ? L'amour fraternel de Vincenzo et d'Adriana pourra-t-il dissiper ses doutes et sa détresse ? Une histoire pétrie d'émotion et tenue par une écriture charnelle. Christine Ferniot, Télérama. Sobre, dépourvu de pathos, ce récit, d'une certaine façon initiatique, captive et bouleverse. Delphine Peras, L'Express. Une expérience brutale de perte des repères. Florence Courriol-Seita, Le Monde des livres. Cet ouvrage a été précédemment publié aux éditions du Seuil en 2018 sous le titre La Revenue. Traduit de l'italien par Nathalie Bauer.