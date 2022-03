La Nuit des anges

Alice, jeune mère divorcée, décide après dix ans d'absence de revenir à Perros Guirec, la ville de son enfance. Elle espère en profiter pour retrouver sa famille, des paysages familiers, et laisser derrière elle un passé douloureux. Mais dans ce coin de Bretagne chargé de souvenirs, l'angoisse s'installe rapidement : ses parents sont devenus des étrangers, son amour de jeunesse est obsédé par l'enlèvement de sa soeur, qui a eu lieu vingt-cinq ans plus tôt, et les visages jadis connus ne sont plus que des fantômes. Bientôt, c'est toute la ville qui est secouée d'un vent de panique avec la disparition d'une fillette. Le début du cauchemar pour Alice, embarquée malgré elle dans une enquête à double vitesse, entre le passé et le présent... Dans ce premier roman au rythme effréné, Anna Tommasi joue habilement avec le malaise, la perte de repères et le poison des secrets enfouis. Un thriller maîtrisé de bout en bout, impossible à lâcher !