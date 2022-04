La Clique - Tome 01. Passe à l'attaque !

La clique, une bande qui claque ! La clique, c'est trois garçons et trois filles inséparables, aux réparties affûtées, à l'énergie débordante et à l'imagination débridée. Ils sont artiste, casse-cou, fashion victime ou intello. Certains portent encore des couches, d'autres savent déjà lire. La Zouille, Téa, Max, Jojo, Nénette et Tim, ce sont les enfants, tous les enfants !