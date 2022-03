Journal. L'histoire de mon coeur et de mon cul

"Me voici donc, toute nue, toute véhémente, toute dérisoire. Voici les méandres de ma tête et de mon coeur. Voici ma pulpe, le bois dont je suis faite". P. -S. A ma famille, mes ex et à leurs parents : s'il vous plaît ne lisez pas ce livre. Je vous aime. Noémie de Lattre est une artiste. Elle parcourt les théâtres, les plateaux de tournage, les radios, les télés et les entreprises ; elle tient un compte Instagram et une page Facebook ; elle interprète, écrit, met en scène, improvise, conceptualise, amuse et réfléchit. Sinon elle danse, médite, peint et fait des câlins aux arbres.