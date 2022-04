La Fille sans peau

Nuuk, Groenland, 2014. Une découverte sensationnelle fait frémir la petite communauté : le corps d'un viking est extrait de la glace, en parfait état de conservation. Mais le lendemain, le cadavre a disparu et on retrouve l'agent de police qui montait la garde nu et éviscéré comme un poisson. L'épouvantable procédé résonne funestement avec des affaires de meurtres non élucidées vieilles de plus de quarante ans. A l'époque, les victimes étaient toutes des hommes soupçonnés d'abus sexuels sur leurs filles. Le journaliste Matthew Cage et la chasseuse de phoques Tupaarnaq vont s'associer pour tenter de faire la lumière sur ce dont personne n'a envie de parler. Et à Nuuk, les secrets les plus tordus sont les mieux préservés, comme figés dans la glace par un pergélisol impitoyable.