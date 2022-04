Crusaders T04. Spin

La colonie humaine installée sur Titan reçoit, via un étrange signal, les plans de constructions de vaisseaux spatiaux et les coordonnées d'une galaxie lointaine. Après plusieurs mois de fabrication, le Crusader 1 prend la tête d'une armada qui arrive en vue d'une gigantesque structure extraterrestre : 'La Colonne de fer' ! Dans quel but a-t-elle été bâtie ? Pour contrer quelle menace ?