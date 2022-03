Ma première histoire de l'art en BD

Grâce à Lina et Nino, deux jeunes héros curieux qui voyagent dans le temps et à travers le monde, le lecteur part à la découverte des plus grands moments de l'histoire de l'art. Des peintures rupestres de la grotte de Lascaux aux installations d'Annette Messager, de la Renaissance avec Michel-Ange à l'impressionnisme de Monet, de la célèbre Joconde de Léonard de Vinci au Pop art d'Andy Warhol, les enfants découvriront les coulisses de la création ou de la réception des grandes oeuvres, aux côtés de leurs artistes, mis en scène avec panache. Chacune des 27 oeuvres est abordée en une double-page de récit en BD contextualisé avec une reproduction de l'oeuvre. Une chronologie en bas de chaque page récapitule les événements importants. Avec cette bande dessinée, l'histoire de l'art est un jeu d'enfant !