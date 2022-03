Ceux qui avaient choisi

Vingt ans après sa déportation, une rescapée des camps de la mort rencontre un universitaire allemand qui a servi comme officier sous le régime nazi. A travers leur dialogue, qui oscille entre confrontation et séduction, la pièce interroge la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et la responsabilité individuelle et collective face à l'une des pages les plus sombres de notre histoire. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'autrice- Contexte historique- Genre de l'oeuvre- Pour mieux interpréter- ChronologieTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Entraînement au brevet- Education aux médias et à l'information- Histoire des arts- Un livre, un filmGROUPEMENTS DE TEXTES- Agir dans la cité : s'engager et résister- Se raconter, se représenter : Françoise, double de Charlotte Delbo- L'expérience des camps racontée par Charlotte DelboCAHIER ICONOGRAPHIQUE.