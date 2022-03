Dr. House Plantes. Le guide indispensable pour des plantes d'intérieur saines et épanouies

Quoi de mieux que des plantes pour décorer votre intérieur ? Outre leur coût abordable, elles créent une atmosphère chaleureuse et animent un foyer. Rien ne vous empêche de commencer avec quelques spécimens avant d'étoffer votre collection. Si certaines sont faciles d'entretien, d'autres, souvent les plus spectaculaires, exigent davantage d'attention. Cet ouvrage très illustré présente plus de 40 plantes d'intérieur parmi les plus prisées (monsteras, lierres, calathéas, azalées, orchidées, palmiers, cactus et succulentes, etc.) avec tous les renseignements utiles à leur entretien : - des renseignements utiles- des illustrations permettant d'identifier les problèmes (parasites, champignons, trop ou pas assez d'eau, de lumière)- un guide des soins à prodiguer. Pour bichonner vos plantes, il convient de les observer et d'être à l'écoute de ce qu'elles vous disent. Avec le temps, vous apprendrez à vous fier à votre instinct et votre bon sens. En cas de doute, reportez-vous aux conseils de cet ouvrage et vos plantes empliront votre foyer de beauté et de vie.