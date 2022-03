Je batch cook pour bébé et toute la famille

Rien ne vaut les petits plats maison pour éveiller bébé aux saveurs et lui apporter une alimentation variée et équilibrée. Mais il n'est pas toujours facile de trouver le temps de cuisiner en semaine, ni pour lui, ni pour toute la maisonnée. Le batch cooking est la solution ! Dans ce livre, 80 recettes gourmandes et saines regroupant deux concepts 100 % efficaces et équilibrés : - cuisiner un plats plat pour toute la famille avec des déclinaisons moulinées ou en morceaux spécialement adaptées pour bébé (à partir de 18 mois) - adopter le batch cooking : des menus simples + des courses en une seule fois + 2 heures de préparation le week-end pour tous les plats + un simple assemblage/réchauffement le soir de semaine venu !