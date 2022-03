Eoraptor se croit très fort !. Mes petites histoires de dinos

- Eoraptor se croit très fort ! Matamor, l'éoraptor a toujours besoin de se faire remarquer ! Il se moque de Pseudochampsia et de son museau pointu ; de Chiniquodon qui n'est qu'une crotte à pattes ! ; de Jachaleria, ce brouteur un peu bêta... Mais tous, blasés, le laisse dire... . Matamor les pense jaloux parce que lui est le plus fort et le plus beau... ! Jusqu'au jour où, dans le reflet de la mare, il aperçoit Herrerasaurus, gueule grande ouverte... Il se sent soudain touuut petit et plus du tout le champion qu'il croyait être ! on ne se moque jamais du physique de l'autre !