Aide-mémoire Mécanique des structures - 3e éd.. Résistance des matériaux - IUT-Licence-Master

Cet aide-mémoire offre une approche moderne de la mécanique des structures en présentant les méthodes les plus récentes pour la résolution des systèmes mécaniques et des structures, simples et complexes. Il traite des structures isostatiques et hyperstatiques, proposant des solutions analytiques ou numériques. Synthétique et pratique, cet ouvrage permet d'aborder simplement les notions complexes liées à la dynamique des structures, aux instabilités ou encore aux structures bidimensionnelles de types plaques et coques. De nombreux tableaux synthétiques récapitulent les caractéristiques des cas les plus usuels en résistance des matériaux. Cette troisième édition, actualisée et augmentée, constitue un outil de travail indispensable pour les étudiants en génie civil, génie mécanique et génie des matériaux.