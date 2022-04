De Mac-Mahon à Macron, plongez dans les coulisses du pouvoir et découvrez plus d'un siècle de couacs abracadabrantesques. Des officiers de 1914 qui imposent le pantalon rouge à leurs soldats à Maurice Thorez qui s'enthousiasme pour les purges soviétiques, de François Mitterrand qui met sur écoute des journalistes et des actrices au très normal François Hollande qui s'échappe de l'Elysée pour rejoindre sa Julie, de François Fillon qui se fait tailler un costume à Emmanuel Macron que personne n'a vu venir... De la IIIe à la Ve République, la bêtise a largement eu le temps de s'exprimer ! Truffé de citations décalées et d'anecdotes insolites, L'insolite Bêtisier des Présidents offre une relecture originale et surprenante d'une période majeure de notre Histoire. Agrégé d'histoire, Alain Dag'Naud collabore au Canard enchaîné. Il est l'auteur de nombreux ouvrages historiques, en particulier les Dessous croustillants de l'Histoire de France et le Grand Bêtisier de l'Histoire de France chez Larousse.