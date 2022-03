La Première Loi Tome 1 : Premier sang

Logen Neuf-Doigts, le barbare le plus redouté du Nord, a finalement vu sa chance tourner : son dernier combat risque bien d'être celui de trop. Jeune, séduisant et passablement égoïste, le capitaine Jezal dan Luthar n'a rien de plus dangereux en tête qu'arnaquer ses amis aux cartes, s'enivrer et remporter le tournoi annuel d'escrime. L'Inquisiteur Glotka, tortionnaire accompli, ne rêve que de voir l'arrogant capitaine tomber entre ses mains. Lui ou un autre... car Glotka déteste tout le monde à parts égales. Et Bayaz, vieillard irascible, est peut-être le Premier des Mages, peut-être un imposteur, mais très certainement la source des ennuis qui s'apprêtent à accabler Logen, Jezal et Glokta. Alors que de funestes complots se trament et que des querelles millénaires remontent à la surface, la ligne qui sépare les héros des traîtres est plus tranchante que le fil d'une épée.