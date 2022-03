Pain d'alouette Intégrale

Sur les pavés de Paris-Roubaix, dans les entrailles des mines du Nord ou dans la noirceur de l'orphelinat, Pain d'alouette est le récit sublime sur la souffrance et la dignité des humbles... Grand amateur de vélo, qu'il enfourche toujours à 72 ans passés, Christian Lax est incontestablement le plus juste et le plus formidable auteur et dessinateur de la geste cycliste. Pour la première fois, cette intégrale regroupe les deux tomes de Pain d'alouette !