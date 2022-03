Le décor impressionniste. Aux sources des nymphéas

Catalogue officiel de l'exposition Aux sources des Nymphéas, les impressionnistes et la décoration au musée de l'Orangerie du 02 mars au 11 juillet 2022. L'impressionnisme est rarement associé au terme décoration. Pas plus aux murs, aux objets, éventails, céramiques et autres bas-reliefs. Pourtant, des oeuvres impressionnistes regardées aujourd'hui comme des tableaux de chevalet - paysages, fleurs ou scènes de la vie moderne - ont d'abord été conçues comme des décorations. Soucieux de la place du beau dans la vie quotidienne, les artistes impressionnistes en ont fait un terrain d'expérimentation, s'aventurant sur des supports variés dont ils ont exploré toutes les possibilités. Cet aspect de l'impressionnisme est peu connu aujourd'hui. Pourtant, le cycle des Nymphéas de l'Orangerie, que Monet nommait ses "grandes décorations" , vient couronner plus de soixante années d'incursions dans ce domaine. L'exposition " Aux sources des Nymphéas : les impressionnistes et la décoration " et son catalogue proposent, à travers les oeuvres de Caillebotte, Cassatt, Cézanne, Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissarro et Renoir, une autre histoire de l'impressionnisme, avec la conviction, pour citer Renoir, que l'art est avant tout fait pour " égayer les murs " .