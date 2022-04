Les sorcières de Brooklyn

Effie a perdu sa mère et sa maison. Elle doit maintenant vivre avec deux tantes étranges, Selimene et Carlota qu'elle n'a jamais rencontrées. Au début réticente, la jeune fille finit par se laisser apprivoiser par ces lointaines parentes un peu bizarre. Elle intègre une nouvelle école et se fait rapidement des amis. Mais les choses prennent une tournure des plus surprenantes lorsqu'elle découvre que la magie est présente dans sa famille ! Aidée par ses tantes et ses nouveaux amis prêts à tout pour la soutenir, Effie commence son apprentissage. En assistant Selimene et Carlota, elle viendra même en aide à sa pop star préférée... Tily Shoo !