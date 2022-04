L'exode de 1940

15 juin 1940, Béatrice est brutalement tirée de son sommeil par son frère Georges : l'armée allemande envahit la France, sa famille doit fuir. Sur la route, ils ne sont pas les seuls à se diriger vers le sud : après de longs embouteillages en voiture et à vélo, le voyage continue à pied. Sans nouvelle de son père (engagé dans l'armée française), puis de son grand frère, Béatrice reste courageuse. Elle parcourt des kilomètres avec sa mère et son grand-père, malgré la fatigue, le danger et les bombardements. Deux jours plus tard, le maréchal Pétain signe l'armistice. Mais pour Béatrice et sa famille, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite...