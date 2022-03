Transformer une terrasse en jardin. Les cahiers Silence ça pousse

Cultiver un jardin en pots agréable et zen, c'est possible. Suivez le guide pour redonner de l'éclat à une terrasse endormie. Suivez les conseils de Stéphane Marie pour : 1 Dessiner le projet qui vous ressemble 2 Trouver des végétaux adaptés à la culture en pots 3 Investir dans le bon matériel 4 Faire le choix des pots et bacs adaptés 5 Installer des végétaux pour s'abriter ou se cacher