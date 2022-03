Créer un joli jardin de curé. Les cahiers Silence ça pousse

Les jardins de curé sont des jardins économiques où l'on cultive des plantes sans problème, vivaces et aux 1000 vertus aromatiques et médicinales. Suivez les conseils de Stéphane Marie pour : Percer les secrets des moines et curés jardiniersCréer votre propre havre de paixDessiner les plans de votre jardinEntretenir votre potager et vos fleursTracer des chemins et allées propices à la détente