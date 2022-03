Spawn T20. Tentation

La quête de Malebolgia pour récupérer la totalité de ses pouvoirs arrive à son terme, et seul Jim Downing peut se mettre en travers de son chemin. Il semble que la confrontation entre le premier roi du huitième cercle des Enfers et le nouveau HellSpawn soit inévitable, violente et... spectaculaire ! Mais le Clown, ennemi juré de Malebolgia, a son propre plan qui réservera bien des surprises.