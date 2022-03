C'est quoi, l'exploration spatiale ? Comment observe-t-on l'espace ? Qu'est-ce qu'un trou noir ? Qu'est-ce que l'ISS ? Comment vit-on dans une station spatiale ? Existe-t-il des ovnis ? Des réponses en BD à toutes ces questions et à bien d'autres pour familiariser les enfants avec l'espace et leur donner les moyens d'appréhender l'Univers et son exploration. Un livre pour développer ses connaissances et mieux comprendre l'infiniment lointain.