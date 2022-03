Rien ne m'échappe

Le compte à rebours a commencé... Jade et Cam ont tout pour être heureux. Ils vivent dans une splendide demeure à Atlanta et élèvent ensemble leurs deux enfants. Cam est un chef-cuisinier dont la réputation n'est plus à faire, et il vient d'ouvrir son cinquième restaurant. Leur vie parfaite est bouleversée le jour où un inconnu s'introduit chez eux, prenant en otage Jade et les enfants. Cet homme masqué, qui observe leurs moindres faits et gestes depuis des semaines, menace de révéler leurs secrets au grand jour. Cam n'a que quelques heures pour réunir la somme exorbitante exigée pour la rançon. Mais a-t-il vraiment les moyens de sauver sa femme et ses enfants ? Les secrets qu'il cache risquent de lui coûter très cher... " Kimberly Belle démontre une fois de plus son talent en matière de suspense. " Book Reporter " Avec Kimberly Belle, les pages se tournent toutes seules. " Publishers Weekly " Une intrigue captivante qui se déroule à un rythme effréné... Accrochez-vous ! " Good Morning America