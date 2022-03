Iron Moon, tome 2. Lune de Sang

Luna a passé sa vie couvée par ses proches, gardant farouchement son plus grand secret. Un soir, alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, tout bascule. De dangereux humains la piègent, obligeant la jeune louve à s'enfuir et quitter le cocon familial. En tant que lieutenant, l'existence de Phoenix se résume à défendre son Alpha. Un chemin tout tracé jusqu'au jour où il a posé les yeux sur Luna. Son loup et lui s'accordent sur un point : c'est elle qu'ils veulent et qu'ils doivent protéger, au péril de leur vie. Qu'elle lui échappe, qu'elle pense même pouvoir s'éloigner de lui, et il va lui montrer qu'un Bêta peut être aussi buté qu'envahissant et ce, malgré le caractère volcanique de la jeune femme. Entre eux, plus rien ne va. Et pourtant, rien ni personne ne l'empêchera de la secourir. Loin de là...