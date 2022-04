Petite encyclopédie scientifique - Pasteur. La Révolution microbienne

Louis Pasteur est considéré comme le père de la microbiologie clinique grâce à sa réfutation de la théorie de la génération spontanée et sa démonstration que tout être vivant provient d'un autre être vivant déjà existant. Comme à l'accoutumée dans la Collection Scientifique, cette biographie en bande dessinée passera en revue les débuts de Louis Pasteur en tant qu'étudiant, ses études supérieures, ses préoccupations et les expériences chimiques qui l'ont amené à développer ses théories et les avancées médicales qui en découlent.